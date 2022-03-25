За словами Ірини Верещук, влада доклала всіх зусиль, щоб автобуси з маріупольцями сьогодні прибули до Запоріжжя.

На сьогодні погоджено лише два гуманітарні коридори – з Маріуполя до Запоріжжя та з Мелітополя до Запоріжжя.

Про це віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук повідомила у відеозверненні, оприлюдненому Офісом президента в Telegram.

Зокрема, перший коридор діятиме з Маріуполя до Запоріжжя для тих, хто виїжджатиме на власному транспорті. Крім того, з Бердянська відбуватиметься централізована евакуація автобусами. Зараз там знаходиться 48 автобусів. Вони стоять на в'їзді до міста Бердянськ

За словами Верещук, влада доклала всіх зусиль, щоб автобуси з маріупольцями сьогодні прибули до Запоріжжя.

Крім того, на в'їзді до Бердянська стоїть бензовоз, після його допуску в місто маріупольці зможуть дозаправити власний транспорт на АЗС на проспекті Східний, 4а та вулиці Мелітопольське шосе, 87б.

Інший узгоджений маршрут з Мелітополя до Запоріжжя. Місце збору – пожежна частина № 9. Автобуси для евакуації та гуманітарний вантаж зранку заїхали в місто і після розвантаження гуманітарної допомоги будуть подані до місця зборів

Графік евакуаційних поїздів на 25 березня ви можете знайти тут. Рейси відправляться з Києва, Харкова, Дніпра.

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