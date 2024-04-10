Пошук агентів відбувається у середовищі іммігрантів з Росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом Радянського союзу, зазначили у ГУР МО.

Федеральна служба безпеки РФ у Канаді намагається знайти іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних держав світу, та завербувати на службу Москві.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що пошук агентів-двійників відбувається у середовищі іммігрантів з Росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом СРСР. У ГУР поінформували, що свої заклики кремлівська спецслужба просуває, зокрема, через російськомовні засоби масової інформації у Канаді.

"Наприклад, у березні 2024 року відповідне звернення ФСБ поширили у вигляді листівки-додатку до друкованого видання "Наша Канада" - це газета, яку безплатно розповсюджують у магазинах "європейських товарів", російських ресторанах, метро, окремих школах, лікарнях та житлових комплексах міста Торонто. Цікаво, що вказане видання позиціює себе продемократичним та антипутінським, однак може бути лише прикриттям та способом відвернення уваги місцевих безпекових структур", - йдеться у повідомленні розвідки.

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Як повідомляв УНІАН, впродовж 2023 року СБУ ліквідувала 47 агентурних мереж, що працювали проти національної безпеки України. За словами голови Служби безпеки України Василя Малюка, до складу таких груп входили зрадники різного "калібру", серед яких були і нардепи, і представники Сил оборони.

Нещодавно у Києві та в Одесі затримали двох агентів ФСБ РФ, які готували ракетні удари по військових частинах Сил оборони та об’єктах енергетики і телекомунікацій у трьох регіонах. У зоні особливої уваги агентів були армійські підрозділи, які забезпечують охорону Генштабу ЗСУ, дані про Сили оборони на Полтавщині, а також Київська телевежа і столична ТЕЦ.

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