Ударів по критичній інфраструктурі області немає, але через пошкодження загальної системи застосовуються аварійні відключення.

У Харкові та області тимчасово відсутнє електропостачання.

"На цю хвилину ударів по критичній інфраструктурі області немає. Але через пошкодження загальної системи застосовуються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми"", - повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Голова ОВА додав, що фахівці роблять усе можливе, щоб відновити безперебійне постачання.

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Ракетна атака Росії 23 листопада: що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада російські окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку по території України.

В Офісі президента підтвердили потрапляння по об'єктах критичної інфраструктури в декількох областях. Також є потрапляння в житловий будинок у Вишгороді Київської області.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про потрапляння ворожої ракети в один з об'єктів інфраструктури, а після того ще про декілька вибухів у різних районах міста.

По всій території України почалися аварійні відключення електроенергії. Також повідомляється про відключення електроенергії в сусідній Молдові.