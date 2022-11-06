Як зазначив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, окупанти кажуть про теракт, але не говорять правду, хто його вчинив.

Херсон та ще близько 10 населених пунктів Херсонської області залишилися без води і світла через пошкодження високовольтної лінії електропередачі (ЛЕП).

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Facebook.

"Близько 10 населених пунктів області лишилися без світла, як наслідок, і води. В тому числі весь Херсон. Пошкоджено високовольтну ЛЕП", - зазначив він.

Відео дня

Соболевський додав, що російські окупанти кажуть про теракт, але не говорять правду, хто його вчинив.

"Окупанти вже "відзвітували" про теракт. Однак не уточнили, що теракт був здійснено ними же. Свідчення очевидців це підтверджують. Терор та цинізм окупантів продовжується і нікуди не зникав. Страх перед ЗСУ штовхає їх на божевільні речі", - наголосив Соболевський.

Ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 листопада, у Генеральному штабі Збройних сил України розповіли, що людей із Херсонщини вивозять в окупований Крим із подальшим переселенням на територію Росії.

Російські окупаційні війська продовжують насильницьку евакуацію населення з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. При цьому зазначається, що так званій "евакуації" підлягає населення правого берега Дніпра, а також 15-кілометрової зони лівобережжя.

В Генштабі повідомили, що з населеного пункту Заводівка місцевих жителів вивозять на тимчасово окуповану територію АР Крим, з подальшим переселенням на територію Російської Федерації.