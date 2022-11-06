Інші втрати та пошкодження дорозвідуються.

На Херсонщині Збройні сили України знищили склад російських окупантів з боєприпасами.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 90 вогневих завдань по позиціях, логістичних об’єктах, місцях дислокації та техніці противника. В Скадовському районі Херсонщини знищено склад з боєприпасами. Інші втрати та пошкодження дорозвідуються", - повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 12:00.

За словами Назарова, обстановка на півдні залишається напруженою. Противник продовжує вести оборону та намагається утримувати зайняті рубежі.

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Протягом ночі окупанти наносили вогневе ураження по позиціях підрозділів ЗСУ та тилових районах з мирним населенням, застосовуючи ударні безпілотники, реактивні системи залпового вогню та важку артилерію.

Наразі угруповання окупаційного флоту в Чорному морі складається із 3 кораблів, серед яких жодного ракетоносія.

Ситуація на фронті: Херсонський напрямок

До 21 жовтня у Херсонській області ЗСУ звільнили понад 80 населених пунктів.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що окупанти можуть перейти на лівий берег Дніпра і здати Херсон.

"Адміністрацію" окупантів вже перемістили в Скадовськ. А в Херсоні зникають прапори РФ.

Водночас в оперативному командуванні "Південь" попередили, що росіяни можуть намагатися створити враження, що залишили населені пункти.

Окупанти готуються до вуличних боїв і розміщують підрозділи в будинках жителів Херсона і найближчих населених пунктів, переодягається в цивільний одяг.

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