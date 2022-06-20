На людей тиснуть, щоб вони співпрацювали з окупантами.

У Херсонській області окупанти посилили терор медиків та вчителів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута.

"Це люди, які як і раніше виконують свої функціональні обов'язки. Це медики, це педагоги... Їх знаходять, приходять з обшуками, шантажують, тиснуть, щоб вони переходили на роботу і співпрацювали з окупантами", - розповів він.

Лагута зазначив, що ситуація з таким тиском з боку загарбників дуже важка і погіршується.

Ситуація на Херсонщині:

11 червня на Херсонщині українські захисники здійснили наступ на трьох напрямках. Від російських окупантів було звільнено селище Таврійське.

20 Червня 2022 року на Херсонщині ЗСУ відсунувши окупантів з першої лінії оборони. Ворог зміцнюється на другій і третій лінії оборони. ЗСУ завдали точних ударів по складах, що знаходяться в тилу. Біля Софіївки та села Давидів Брід ЗСУ вели контрнаступальні дії.

Станом на 20 червня в Херсонській області у полоні в окупантів перебували понад 600 осіб.

В окупованому місті активно діє українське підпілля - місцеві патріоти регулярно нагадують окупантам, що незабаром їм доведеться бігти або здаватися.

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