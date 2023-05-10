Серед іншого на карті позначені полігони, склади зброї тавійськові аеродроми росіян на окупованому півострові.

У мережі з'явилася інтерактивна карта Криму, із зазначенням, де Росія ховає військові об'єкти. Журналіст Крим.Реалії позначили на ній 223 тимчасових, законсервованих та тих, що діють, військових об'єкта РФ в 10 категоріях з геолокаціями.

На карті відзначені військові аеродроми з інфраструктурою, пункти і місця базування кораблів, суден та катерів, доки, арсенали, склади озброєння та продуктів, військові містечка, військові частини, казарми, штаби й пункти управління, парки військової техніки та місця чергування засобів ППО, полігони та навчальні центри, а також деякі підприємства військово-промислового комплексу.

Автори карти стверджують, що вона допоможе людям оцінити рівень мілітаризації Кримського півострова і попередити про можливі небезпеки, пов'язані з цими об'єктами.

Відео дня

Ситуація в Криму - що відомо

Офіцер ЗСУ і політолог Тарас Березовець прогнозує, що ворог втече з Криму, як тільки українські військові зайдуть в перші населені пункти на півночі півострова. При цьому, на його думку, звільнення Криму не буде швидким, адже Росія вибудувала там хорошу оборону.

За словами прес-секретаря ОК "Південь" Наталії Гуменюк, рівень тривожності в тимчасово окупованому Криму досить високий. Росіяни поступово пакують "валізи".

В ОП заявили, що після звільнення Криму у нього, найімовірніше, відберуть автономний статус.

Вас також можуть зацікавити новини: