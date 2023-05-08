Крим - єдине автономне утворення в складі унітарної України.

Після визволення Криму у нього, найімовірніше, відберуть автономний статус. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

На його думку, існування автономій у складі унітарної держави є живильним середовищем для сепаратистських настроїв.

"Очевидно, що, отримавши автономію, ти підсвідомо вважаєш себе в чомусь кращим за інші регіони. Для унітарної держави автономія – це небезпечний шлях, це шлях у конфліктність на регіональному рівні", - заявив Подоляк.

Представник ОП зазначив, що Україна в той же час має етнічні меншини, права яких мають бути дотримані. У цьому контексті він згадав кримських татар, які "заслуговують симпатій" українців.

Коментуючи питання українізації Криму і в цілому всього українського суспільства, Подоляк висловив думку, що для цього потрібно в першу чергу створювати якісний культурний продукт, який буде цікавий навіть на міжнародному рівні.

Перспективи визволення Криму

За словами глави ГУР МОУ Кирила Буданова, українська армія зайде в Крим вже до кінця поточної весни. Цей прогноз він озвучив в середині квітня.

Не торкаючись строків, цю ідею в цілому підтвердив президент Зеленський. За його словами, прийдешній контрнаступ ЗСУ включатиме плани щодо звільнення півострова.

Представник президента в Криму Таміла Ташева зазначила, що після повернення півострова, Україна депортує звідти всіх росіян, які "понаїхали" за останні 9 років.

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