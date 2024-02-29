Це вже друга пожежа на російських кораблях за сьогодні.

У росіян вже друга за добу пожежа на військових кораблях. Слідом за криголамом "Єрмак" спалахнув катер берегової охорони прикордонної служби Росії. Аудіозапис із перехопленням радіопереговорів загарбників опублікувало Головне управління розвідки Мінооборони України.

За даними розвідників, подія сталася 29 лютого в акваторії Азовського моря. Як випливає із перехопленої розмови, вогонь охопив ходову рубку російського корабля.

Внаслідок пожежі катер втратив бортову систему зв’язку, п’ятеро окупантів зазнали ушкоджень. У переговорах стверджується, що загиблих на борту немає, але морякам знадобилася термінова допомога евакуаційної групи.

"Причини пожежі на катері держави-агресора Росії, а також характер втрат противника уточнюється", – зауважили в ГУР.

Втрати російського флоту: останні новини

Як писав УНІАН, за час повномасштабної війни внаслідок українських атак Росія втратила третину свого флоту в акваторії Чорного моря. Згідно міжнародних конвенцій, протока Босфор у Туреччині стає закритою для учасників війни до її закінчення. Через це Росія не може компенсувати свої втрати в Чорному морі.

Останньою болючою втратою для росіян стало затоплення великого десантного корабля "Цезар Куніков" 14 лютого поблизу південного узбережжя Криму. Він був атакований групою українських морських дронів.

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