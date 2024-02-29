У МНС заявили, що постраждалих немає.

У четвер, 29 лютого, у Санкт-Петербурзі загорівся пришвартований криголам "Єрмак". У мережі з'явилися відео серйозної пожежі на судні.

Міністерство Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих пише, що загоряння сталося в Кіровському районі. Вони заявляють, що судно не експлуатується і підлягає утилізації.

Займання на 1-й палубі локалізували на 20 квадратних метрах, на 2-й - триває гасіння, у вогні 35 квадратних метрів. Зазначається, що дев'ятеро людей зійшли з судна ще до прибуття пожежників, ніхто не постраждав.

Як відомо, у 2022 році в Росії заявили, що розберуть криголам "Єрмак". Близько 112 видів різного обладнання мали піти на відновлення дизельного полярного криголама "Красін" (проєкт Р-1039).

Втрати російського флоту: останні новини

Раніше у Збройних силах України повідомили, що з початку повномасштабної війни вдалося знищити 13 російських кораблів, ще 22 - підбили.

Також наші військові створили карту в стилі гри "Морський бій" з інформацією про орієнтовні місця затоплень і пошкоджень російських кораблів.

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