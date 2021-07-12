У випадку з потерпілою, яку привселюдно били на вулиці в Донецьку, накинувши на неї прапор України, це має ознаки саботажу: СБУ донині "не має доказів", що терористи катували її за проукраїнську позицію.

Жінки, яких утримували в полоні на території окремих районів Донецької та Луганської областей, заявляють, що поліція та Служба безпеки України не поспішають розслідувати вчинені проти них злочини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це потерпілі розповіли під час круглого столу на тему "Сексуальне та гендерне насильство в ході збройного конфлікту на сході України".

Зокрема, у заході взяла участь Ірина Довгань, яка 2014 року проживала в місті Ясинувата Донецької області та з перших днів бойових дій допомагала українській армії та не приховувала своїх переконань. Її викрали та переправили в окупований Донецьк, де прив'язали до стовпа й піддали приниженням та побиттю. У випадку з Довгань, яку привселюдно били на вулиці в Донецьку, накинувши на неї прапор України, це має ознаки саботажу, адже в СБУ заявляють, що не мають доказів, що терористи катували її за проукраїнську позицію.

"Я була в полоні у 2014 році. Мене звільнили британські й французські журналісти, оскільки моя фотографія потрапила в "New York Times" і це врятувало мені життя. Десь там на Донбасі є співробітники, які розслідують мою справу з 2014 року. Вони відповіли моєму адвокату, що лише у 2019 році вони з'ясували, що я не перебуваю в полоні в так званій "ДНР". Але вони не можуть нібито знайти номер мого телефону і тому не можуть мене опитати. А минулого місяця я отримала від СБУ відписку, що вони не знають часу мого знаходження в полоні, не знають, чи була я звільнена і не мають доказів моєї проукраїнської позиції", - розповіла Довгань.

Читайте такожЗґвалтування та відрізані геніталії: нардеп заявила про сексуальні катування полонених на Донбасі (відео)Також вона додала, що знає поіменно, хто її катував у полоні. За її словами, це осетини з так званого батальону "Восток".

"Я це розповіла всьому світу, але СБУ "не має доказів" моєї проукраїнської позиції, а МВС лише у 2019 році дізналося, що я вже не в полоні", - наголосила потерпіла.

Своєю чергою, ще одна колишня полонена Анастасія Мухіна розповіла, що перебувала в полоні 692 дні.

"За цей час з мого депозиту було знято мої заощадження. Два тижні тому я була у слідчого, у справі нічого не робиться. Я вимушена їздити щоразу з Києва до Троїцького до слідчого", - розповіла вона.

Слід зазначити, що на круглому столі були присутні представники Офісу генерального прокурора, СБУ та Нацполіції, які пообіцяли жінкам розібратися у їхніх проблемних ситуаціях зі слідством.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк