Загарбники визнають величезні втрати та неможливість вирахувати розташування сучасної техніки.

Російські окупанти в паніці від можливостей нового озброєння, яке отримують Збройні сили України. Загарбники визнають, що у них масово горять танки, а вирахувати противника неможливо.

Про це свідчить нова розмова російських загарбників, яку перехопила Служба безпеки України.

"Вони сидять, каву п'ють, кнопочки натискають, і тебе просто закидають снарядами. А ти бігаєш, як довбо**б. У нас уже тут стільки танків спалили, стільки техніки... А наші довбо**би навіть поцілити не можуть у них, вирахувати не можуть", – жаліється окупант своїй дружині.

Натомість дружина радить "танками стріляти на такі відстані", але окупант зазначає, що українці б'ють по них на випередження: "Так, x*лі ... вони починають бити тебе за 3-4 кілометри. Куди ти танком стрельнеш?".

Нагадаємо, що українські захисники так затисли окупантів у Харківській області, що ті вже місяць не можуть виконати наказ про наступ.

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