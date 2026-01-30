КНДР несподівано скоротила поставки зброї в Росію, - ЗМІ

У січні зафіксовано лише один рейс, хоча зазвичай їх три на місяць.

У січні Північна Корея різко скоротила обсяги постачання зброї до Росії. Про це повідомляє південнокорейське видання NK News із посиланням на супутникові знімки.

Зокрема у публікації зазначається, що у січні було зафіксовано лише один випадок заходу російських суден-контейнеровозів до північнокорейських портів.

Згідно із супутниковими зображеннями Planet Labs, судно пришвартувалося біля причалу, пов'язаного з експортом зброї, 14 січня після того, як попереднього дня розвантажило порожні контейнери на сусідньому причалі.

Аналіз знімків показав, що це, ймовірно, було одне з двох російських суден, які раніше вже відіграли ключову роль у торгівлі зброєю між РФ та КНДР – або Angara, або Lady R.

Попередній такий захід російського судна у північнокорейський порт відбувся 21 грудня. Після його відбуття протягом кількох днів на пірсі вивантажили контейнери, які очікували на відправку ще три тижні.

Як зазначає NK News, зазвичай російські кораблі здійснювали щонайменше три візити до корейського порта щомісяця. Причини паузи в січні не відомі. Автори публікації припускають, що це може бути пов’язано з поганою погодою, яка цього року була особливо суворою. Також аналітики не виключають, що на закупівлі північнокорейської зброї могла вплинути активізація мирних переговорів між Україною та РФ, або ж внутрішньополітична ситуація в самій КНДР.

