Посол зазначила, що не хоче спекулювати на прогнозах щодо майбутнього, але на її думку, війна в Україні швидко не закінчиться.

Посол США в Україні Бріджит Брінк не очікує швидкого закінчення війни, але запевнила, що її країна готова підтримувати Україну тривалий час.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

"Як дипломат з 25-річним досвідом, я навчилася не спекулювати з приводу майбутнього. Але я не думаю, що це буде швидка війна", - висловила думку Брінк, відповідаючи на запитання про те, чи реально закінчити війну у 2023 році.

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Вона зазначила, що США готові підтримувати Україну тривалий час, якщо війна не завершиться і наступного року.

"Ми це вже демонструємо. Частина довгострокової допомоги, яку ми надаємо, буде працювати роки і роки від сьогодні (...), щоб допомогти Україні побудувати таку армію, яка допоможе їй захистити себе після того, як завершиться цей конфлікт", - сказала посол.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня посол США Бріджит Брінк заявила, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, і допоможуть здобути перемогу у війні з РФ. Вона додала, що в інтересах Америки забезпечити мир і безпеку в Європі – це життєво важливо.

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