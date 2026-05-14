Путін перетнув свій Рубікон: Мадяр оцінив, чи близько кінець війни

Російський диктатор втратив здоровий глузд і мчить до власної катастрофи, вважає Роберт Бровді.

Скандальний парад 9 травня на Красній площі остаточно засвідчив критичний злам у внутрішній російській системі влади, однак українцям зарано святкувати перемогу. Таку думку в інтерв’ю "Українській правді" висловив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді.

"Це 9 травня, по суті, Рубікон його (Путіна) впливу влади і суб'єктності. Він по самих болючих точках б'є по своєму власному суспільству – забираючи гроші на війну, обмежуючи їх свободу в соціальних мережах. Тут межу кожен диктатор має знати, але цей без тормозів, шпарить на всю і сам себе руйнує", – зазначив військовий.

Мадяр переконаний, що навіть усунення Путіна від влади принципово не змінить ставлення Росії до України.

"Навіть якщо його грохнули вже чи грохнуть, система не дозволить зруйнувати той світ, котрий вони десятиріччями створювали. Вони будуть гратися в утримання тої влади рівно стільки, скільки зможуть в силовий спосіб її регулювати", – каже Бровді.

Командувач СБС стверджує, що зупинка війни в межах певних домовленостей "гіпотетично можлива", але це не буде остаточне примирення Росії та України. Мадяр переконаний, що росіяни неодмінно поновлять агресію, щойно відновлять сили після заморожування активної фази війни.

"Більше року, менше року, заходом в країни Євросоюзу чи членів країн НАТО, чи подальша спроба ліквідації України в повному об'ємі. Це вже в міру фантазій поточного керманича, котрий на той момент буде", - попередив офіцер.

Війна в Україні: стратегічний вимір

