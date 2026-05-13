Пісторіус заявив про переломний момент у війні на користь України

Він також заявив про слабкості РФ як в економіці, так і на фронті.

У війні в Україні вбачаються ознаки переломного моменту. Про це заявив міністр Німеччини Борис Пісторіус, передає Welt.

"Я вважаю, що українці дійсно мають перевагу. Росія переживає період слабкості як в економічному та внутрішньому плані, так і на полі бою", – сказав Пісторіус, додавши: "Українці досягають значного прогресу. Удари по російській військовій інфраструктурі в тилу стають все більш точними і дають результат".

Видання зазначає, що Пісторіусу на українських командних пунктах показали, як дрони використовуються для розвідки та боротьби з російськими системами озброєння та солдатами. Також він на власні очі побачив операції Сил оборони України. Журналісти пишуть, що Україна помітно розвинула свої можливості, порівнюючи з минулим роком. І від цього, на думку видання, виграють і німецькі збройні сили в рамках стратегічного партнерства.

"Сьогодні багато хто говорить про вирішальну фазу війни, можливо, на користь України", – зауважив Пісторіус.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше Пісторіус відвідав Київ, де провів переговори щодо оборонного сектору. Зокрема він заявив, що Україна та Німеччина планують запустити спільне виробництво дронів. За його словами, йдеться як про дрони з дальністю польоту менше 100 кілометрів, так і про далекобійні системи, здатні долати відстань до 1500 кілометрів.

Також під час свого візиту Пісторіус закликав не вестися на чергові заяви Путіна про те, що він нібито хоче миру. Міністр оборони Німеччини наголосив, що якби це була правда – він би розпочав надійне перемирʼя та погодився провести мирні перемовини без умов, які є неприйнятними для України.

