Кім нагадав, що більшість росіян не хочуть воювати.

Глава Миколаївської ОГА Віталій Кім прокоментував прогнози про те, що війну в Україні можна закінчити до травня.

Як він поділився в інтерв'ю УНІАН, він вірить у такі прогнози.

"Звичайно. Легко не буває, але я поділяю цю думку. Дивлюся на ситуацію і, так, хочу в це вірити. Війна виграється грошима, логістикою, людьми і так далі, а вони там під санкціями, у них скоро нічого не буде. Крім того, росіяни в своїй більшості не хочуть воювати. Вони розуміють, що у них не вийде", - наголосив Кім.

Він додав, що на сьогодні час працює на нас, адже ЗСУ стають сильнішими, а окупанти - слабшими.

"Тому я вважаю, що є перспективи, що війна закінчиться швидко", - підсумував глава Миколаївської ОГА.

Війна в Україні 2022

Нагадаємо, Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.

Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на боці РФ.

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