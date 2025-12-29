Сирський розповів, чому ЗСУ довелося відійти з Сіверська, та чи несе це додаткову загрозу

За його словами, оборона Сіверська стала проблемною.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, чому нашим військам довелося відійти з Сіверська та чи має це великі загрози.

В інтерв’ю "24 каналу" він зауважив, що Серебрянський ліс, Білогорівка, Сіверськ – це території, де під час Другої світової війни також відбувалися важкі бої.

"Сама місцевість складається з панівних висот, крейдових гір, як в Білогорівці. Укріплення були побудовані ще тоді. Вони тримали тоді, і забезпечили ведення такої стійкої оборони. З іншого боку, цей напрямок довгий час був непріоритетним. Тому що ворог просто не мав можливості вести наступальні дії. Поступові дії були. Так, стояли бригади. Вони і продовжили наступати, але ж інтенсивність бойових дій була нижча, ніж на інших напрямках", - пояснив головком.

За словами Сирського, оборона Сіверська стала проблемною.

"Залишити війська, ті частини, підрозділи, які там оборонялися, просто вмирати було б неправильно. Тому було прийнято відповідне рішення. Відійшли на панівні висоти. Там є куди відходити. Ворог намагається також скористатися цим, але не виходить. Плануються відповідні дії на цьому напрямку. Це все, що я можу сказати про цей напрямок", - пояснив він.

Вихід Сил оборони з Сіверська

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня в Генштабі ЗСУ заявили, що з метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з Сіверська.

Зазначалося, що Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною.

У Генштабі ЗСУ додали, що здійснюється блокування підрозділів противника з метою недопущення їхнього подальшого просування.

