Навряд чи можна говорити про обмін кума Путіна на полонених українських воїнів, стверджує спікер президента РФ.

Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна вважає малоймовірним обмін затриманого в Україні нардепа і кума російського лідера Віктора Медведчука на полонених захисників маріупольського заводу "Азовсталь".

Про обмін Медведчука на українських воїнів навряд чи можна говорити, оскільки мова йде про різні категорії, наводить слова спікера Путіна "РИА Новости".

"Навряд чи про це можна говорити, це різні категорії", - прокоментував він можливість обміну кума Путіна на "азовців".

Нагадаємо, 12 квітня стало відомо, що Служба безпеки України затримала Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді за двома кримінальними провадженнями. Нардеп наприкінці лютого втік з-під домашнього арешту.

В СБУ уточнили, що Медведчук у військовій формі був затриманий на виїзді з Києва. У спецслужбі додали, що нардепа Федеральна служба безпеки РФ намагалася вивезти спочатку до Придністров'я, а потім - до Москви.

Що потрібно знати про порятунок захисників "Азовсталі" - довідка УНІАН

Рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися на українську територію. Кремль назвав війну в нашій країні "спецоперацією", зокрема, для "денацифікації" людей.

Окупантам вдалося заблокувати Маріуполь. Вороги відкривали вогонь по місту з різного озброєння, скидали авіабомби. Українська влада повідомляла, що жертвами агресії РФ в місті стали понад 20 тисяч осіб.

Захисники міста - бійці полку "Азов", і чимало місцевих жителів сховалися від агресора на "Азовсталі".

Пізніше з заводу проводили евакуацію цивільних. Після евакуації мирних людей ворог не припиняв спроби захопити завод, на якому продовжували вести оборону українські воїни.

Віце-прем'єр Ірина Верещук 11 травня сказала, що на території "Азовсталі" можуть перебувати близько тисячі воїнів, половина з них отримала важкі поранення.

Пізніше росЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку захопленого Новоазовська.

Потім командир "Азова" Денис Прокопенко заявив, що "заради збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування і сподівається на підтримку українського народу".

За даними Міноборони України, з "Азовсталі" 16 травня в медустанову в Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених. Крім того, 211 осіб були доставлені в Оленівку через гуманітарний коридор. Для повернення воїнів на Батьківщину планується обмін.

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