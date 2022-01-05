Високий представник ЄС Жозеп Боррель наголошує, що посилення агресії проти України призведе до величезних наслідків для Росії.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголошує, що переговори про безпеку в Європі мають відбуватися за участі представників ЄС і України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це високий представник ЄС повідомив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Станиці Луганській.

"Немає безпеки у Європі без безпеки України. І чітко зрозуміло, що будь-які обговорення стосовно європейської безпеки повинні включати Європейський Союз і Україну. Будь-які обговорення про Україну повинні залучати Україну -у першу чергу. І розмова про безпеку у Європі не може відбуватися не лише без консультацій, а й без участі європейців. Саме з цієї причини ми перебуваємо у тісній координації з США, НАТО та іншими країнами-однодумцями", - наголосив Боррель.

Водночас високий представник ЄС зазначив, що конфлікт на кордонах України у Росії перебуває на межі поглиблення, а напруження зростає стосовно європейської безпеки у цілому.

"Росія нарощує війська у дуже незвичний спосіб, накопичує озброєння вздовж українського кордону. І цей процес відбувся дуже швидко", - зауважив Боррель.

При цьому він сказав, що ще минулого літа, коли президент США Джо Байден здійснив перший візит в Європу, головною причиною для занепокоєння був Китай.

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"І коли президент Байден і президент Путін зустрілися у Женеві, припускалося, що США і Росія перебували у процесі налагодження зв'язку. А ми, європейці, в основному дослухались до цих зв'язків між США і Росією, але тепер усе змінилося", - сказав Боррель.

Він нагадав, що Росія не лише стягнула війська до українського кордону, але й ініціювала два проекти пропозицій стосовно безпеки в Європі.

"Але ми більше не живемо у часи Ялти. Розмежування на сфери впливу між двома великими країнами - це вже не питання 2021 або 2022 року. Питання безпеки у Європі і безпеки в Україні, оскільки Україна - це частина Європи, це те питання, яке у першу чергу стосується українців і європейців", - наголосив Боррель.

Високий представник наголосив, що приїхав в Україну, аби підтвердити повну підтримку Євросоюзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Він додав, що ЄС і Україна співпрацюють з метою деескалації конфлікту з Росією.

"Наша головна мета - спробувати зменшити напруження за допомогою поточних і майбутніх переговорів, а також через тверду і рішучу позицію підтримки України", - сказав Боррель.

"Ми спробуємо зменшити напруження за допомогою діалогу, уникнути зростання напруження, розглянемо шляхи врегулювання, але з рішучою позицією і твердою налаштованістю, що будь-яка воєнна агресія проти України матиме величезні наслідки і серйозну ціну", - сказав Боррель і зазначив, що питання підготовки санкцій координується з США, НАТО і іншими країнами-однодумцями.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що Україна та Європейський Союз готують нові болючі санкції проти Російської Федерації.

"Пан Боррель заслухав детальний брифінг від Об'єднаних сил щодо системних порушень Мінських домовленостей з боку Російської Федерації. І зараз перед Україною та Європейським Союзом стоїть одна задача - дипломатичними засобами сприяти деескалації ситуації і тому факту, щоб Москва знизила напругу та відмовилася від своїх агресивних намірів. Ми системно працюємо над стримуванням Російської Федерації, і, безумовно, одним із елементів цього пакету стримування є підготовка нових болючих санкцій щодо Росії", - сказав Кулеба.

"Головна тема сьогоднішнього візиту - це безпека. Я радий, що пан Боррель зміг на власні очі побачити і відчути руйнівні наслідки конфлікту, а також зусилля України для припинення цієї війни і для полегшення життя громадян по обидва боки лінії розмежування", - наголосив Кулеба.

Також міністр сказав, що Євросоюз стоїть пліч-о-пліч з Україною у протидії агресивній політиці Росії.

"Йдеться не лише про політичну підтримку, але й про дуже практичні рішення. Наприклад, нещодавно Європейський Союз долучив Україну до Європейського фонду забезпечення миру, в рамках якого 31 мільйон євро підуть на зміцнення спроможностей Збройних сил України", - сказав Кулеба.

За його словами, зазначена підтримка спрямована на зміцнення України і її здатності захищати себе, оскільки Україна віддана дипломатії і виконанню Мінських домовленостей і політичному врегулюванню конфлікту.

Своєю чергою Боррель сказав, що невдовзі відбудеться засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн-членів ЄС, а також обговорення між представниками США і РФ, НАТО і РФ, що стане "критичним моментом".

Можливе вторгнення Росії в Україну

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

22 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

16 грудня 2021 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Євросоюзі підготували "серйозні санкції" в разі нової агресії Росії проти України.

У зв'язку з цим 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня відбудеться засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

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