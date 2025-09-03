Заступник керівника ОП зазначив, що цей контракт чітко дасть людям розуміння термінів служби, можливості змін, певних пільг.

Найближчим часом буде запропоновано мотивуючі контракти на базі існуючого для молоді 18-24 років й іншим віковим категоріям. Про це сказав в інтерв'ю "Суспільному" заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

"Не хочу спойлерити, але найближчим часом, думаю, це все буде анонсовано. Щойно завершаться відповідні експертизи на різних рівнях, на базі контракту "18-24" буде запропоновано контракт для інших вікових категорій. А також для, можливо, вже мобілізованих громадян у лавах Збройних сил України. Цей контракт чітко дасть людям розуміння термінів служби, можливості змін, певних пільг і так далі", - зауважив він.

При цьому Паліса додав, що в цьому питанні треба бути дуже акуратними й уважно поставитись до всіх розрахунків.

"Тут, як у лікарів: головне - не нашкодити", - зазначив він.

Паліса зазначає, що заохочувальна програма задумувалася для всіх, бо правильно давати право вибору, але при цьому дуже важливо відпрацювати сам механізм цих виплат, підготовки, забезпечення.

"Щоб налаштувати той механізм, його простіше робити спочатку в менших масштабах, а потім збільшувати", - додав він.

При цьому заступник керівника Офісу президента підтвердив, що розглядається можливість поширення цього механізму на військовослужбовців, які вже служать і яким більше як 24 роки.

За його словами, якщо стрілець "18-24" в якійсь бригаді свого часу добровільно мобілізувався, чи був на контракті і йому автоматично продовжили контракт до кінця особливого періоду, то він отримає все те саме, в плані всіх фінансових мотиваторів, як і людина, яка прийшла на цей контракт нещодавно.

"У цьому плані все буде вирівняно. Щодо категорії від 25 років - так, опрацьовується контракт навіть для мобілізованих старшого віку. Щоб, знову ж таки, урівноважити всі ці питання. Я розумію, що дуже багато людей - у першу чергу, ті, хто служить від початку повномасштабного вторгнення, - виснажені. Найближчим часом, думаю, всі ці зміни анонсують", - наголосив Паліса.

Контракт 18-24 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, проєкт "Контракт 18-24" - добровільна ініціатива для українців 18-24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік, Реалізація проєкту розпочалась у лютому 2025 року.

Контракт передбачає соціальні гарантії, зокрема, можливість "нульової" іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення.

В липні повідомлялося, що "Контракт 18-24" розширено. Уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми - контракту для операторів дронів, які служитимуть в ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі, повідомляє міністр оборони Денис Шмигаль.

Він передбачений на чіткий термін служби - два роки. Майбутні оператори дронів проходитимуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів) і 14 днів адаптаційного курсу. Як і в основній програмі, передбачено виплату 1 млн грн, яка здійснюється у три етапи

Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%.

