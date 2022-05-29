Українські захисники атакували окупантів на Херсонщині та Миколаївщині.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що на півдні України Збройні сили йдуть в контрнаступ. Так, зокрема військові 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу продемонстрували, як ганяють та палять техніку російських військ по посадках Херсонщини та Миколаївщини.

Відео оприлюднене на Facebook-сторінці бригади.

"Тікайте з нашої землі недолугі завойовники. Херсон тримайся, ми поруч! ", - пишуть воїни ЗСУ.

Нагадаємо, як повідомляли в Генштабі, ЗСУ пішли у контрнаступ на півдні: окупанти зазнали суттєвих втрат та зайняли оборону.

"Ситуація на лінії зіткнення має свою динаміку. Внаслідок контрнаступальних дій наших військ ворогу завдано суттєвих втрат і йому доводиться займати оборону на невигідних недообладнаних рубежах. Бойові дії тривають. Загарбники продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру в населених пунктах вздовж адмінмежі Миколаївщини та Херсонщини", - зазначив він.

Сьогодні стало відомо, що в результаті наступальних дій українських підрозділів зазнала втрат та зайняла оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка.

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