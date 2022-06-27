У командуванні нагадали, що операція триває на відкритій степовій місцевості, яка дуже складна для ведення відкритих боїв.

Українські військові просять не коментувати контрнаступ на Херсонщині поперед військового командування.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу. Вона підкреслила, що передчасні повідомленні про успіхи суттєво нашкодили тому, як відбувалось просування ЗСУ.

"Тому саме ці занадто радісні і передчасні повідомлення дуже недоречні в такий час, коли триває військова операція", - наголосила Гуменюк.

Вона додала, що для суттєвих досягнень ЗСУ мають дуже далеко відігнати ворога, щоб він не накривав українські позиції, тоді як операція триває на відкритій степовій місцевості, яка дуже складна для ведення відкритих боїв.

"Тому ще раз звертаюсь до всіх можновладців, до всіх публічних особистостей: не поспішайте поперед військового командування, дайте військовим зробити свою роботу", - закликала речниця.

Нагадаємо, у Раді пояснили, що відбувається в Херсонській області. Зазначається, що дії Збройних сил України під Херсоном не можна назвати контрнаступом. Українські бійці все ще не отримали необхідну кількість озброєння.

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