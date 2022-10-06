Протягом ночі виконали 215 вогневих завдань по позиціях ворога.

Сьогодні на півдні ЗСУ нанесли два авіаційних удару по пунктах розгортання ворожих зенітно-ракетних комплексів.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 14.00.

"Нашою авіацією нанесено два удари по пунктах розгортання ворожих зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони в Каховському та Бериславському районах.

Відео дня

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом ночі виконали

215 вогневих завдань по позиціях ворога та районах зосередження живої сили та техніки", - сказав Назавров.

За його даними, ліквідовано 11 російських військових, знищено броньовану автівку.

Решта втрат ворога дорозвідується.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та сході України. За минулу добу захисники звільнили ще три населених пункти, повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Всього з початку жовтня бійці деокупували понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.

Просуваючись на південь, українські підрозділи відтіснили лінію фронту ще до 20 км вперед, головним чином роблячи успіхи на східному березі річки Інгулець і на західному березі річки Дніпро, але поки ще не погрожуючи головним російським оборонним позиціям, заявили в британській розвідці.

Водночас контрнаступ українців у Харківській області ще не досяг кульмінації і зараз просувається на Луганщину, констатували аналітики з Інституту вивчення війни.

5 жовтня українська авіація завдала понад 15 ударів по противнику. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння і військової техніки та знищено 4 ЗРК противника.

Через військові поразки росіяни в черговий раз атакували Запоріжжя, вибухи прогриміли і в Хмельницькій області.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 61 330 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: