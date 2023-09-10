Якщо російський диктатор досягне успіху, такий тип зла стане нормою у всьому світі, попередила заступник держсекретаря Штатів.

Український контрнаступ триває, і США вражені тим прогресом, якого змогли досягти захисники України.

РФ створила захист, який є найбільшим за 100 років, і необхідно зрозуміти, що українській державі необхідно, щоб з ним впоратися, розповіла заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд на щорічних зборах "Ялтинської європейської стратегії" (YES).

"Цей контрнаступ тривав кілометр за кілометром, але ми вражені досягнутим прогресом, особливо на півдні", - заявила заступник держсекретаря.

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За її словами, американська сторона пояснила все європейським, азійським і африканським партнерам, які негативні наслідки загрожують глобальній безпеці, якщо Україна не здобуде перемогу у війні.

"Якщо Україна не переможе, якщо Путін (російський диктатор Володимир Путін - Ред.) доб'ється успіху, цей тип зла стане нормою в усьому світі. Україна стоїть на правій стороні демократії і потребує нашої підтримки", - підкреслила Нуланд.

Контрнаступ 2023 в Україні - сьогодні це варто знати

Влада нашої країни на початку червня підтвердила, що український контрнаступ стартував. Наші воїни звільнили чимало території на півдні нашої країни та на сході. На початку серпня в Міноборони України повідомили, що на південній частині української держави від окупантів звільнили понад 200 квадратних кілометрів території.

РФ зазнала на українській землі величезних втрат. Загальні втрати ворога на 10 вересня 2023 року становлять приблизно 268 тис. 630 загарбників.

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