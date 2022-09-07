На карті також зазначено, що захисники України могли "вибити" окупантів з селища Вербівка.

В Американському інституті вивчення війни (ISW) оновили карту бойових дій з урахуванням ситуації в Балаклії на Харківщині. У Генштабі ЗСУ ще не підтвердили контрнаступ за цим напрямком, проте вчора окупанти почали повідомляти в Telegram-каналах, що там вони терплять великі невдачі.

Оновлена карта з'явилася на сайті ISW.

Так, в Інституті вважають, що захисники України вже змогли взяти під контроль селище Вербівка, яке розташовується поруч з Балаклією. Крім цього, ЗСУ нібито вибили рашистів з південно-західного району самого міста.

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Деталей контрнаступу захисників України в ISW не повідомляють. При цьому окупанти вже "завили" про успіхи ЗСУ і навіть заговорили про те, що українські військові нібито вийшли на трасу Балаклія - Куп'янськ. У Генштабі цю інформацію, як і дані про ситуацію в Балаклії, поки що не підтвердили.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Куп'янська міськрада залишила повідомлення вперше за півроку і зазначив, що ЗСУ вже близько.

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