Терорист входив до складу угруповань бойовиків "Оплот" і "Восток".

Оперативники контррозвідки Служби безпеки України затримали терориста, який є членом незаконних збройних формувань ОРДЛО, і намагався приховано перетнути лінію розмежування.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Встановлено, що затриманий входив до складу угруповань бойовиків "Оплот" і "Восток" і в ролі розвідника збирав дані про позиції та переміщення підрозділів Збройних сил України на території регіону.

За даними відомства, бойовик намагався потрапити на контрольовану урядом територію України через конфлікт з ватажками сепаратистів та погрози фізичної ліквідації.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Також перевіряється інформація щодо належності даної особи до російських спецслужб.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що російсько-окупаційні війська на Донбасі збільшують кількість так званих "інспекційних" груп, які здійснюють "рейди" громадськими місцями для виявлення осіб, "придатних до військової служби".

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