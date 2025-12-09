За словами головнокомандувача ЗСУ, усі корпуси прийняли свої смуги відповідальності.

Збройні Сили України завершили перехід на корпусну структуру. Наразі усі корпуси прийняли свої смуги відповідальності, розвантаживши оперативно-тактичні та оперативно-стратегічні угруповання (ОТУ та ОСУВ). Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський під час зустрічі з керівниками та редакторами медіа, передає кореспондент УНІАН.

"Це - перший крок. Усі корпуси прийняли свої смуги відповідальності, отримали закріплені комплекти військ. Корпуси вже набули досвіду і впевнено проводять визначені операції", - додав він.

За словами Сирського, командири у корпусній системі, які не мали достатньо досвіду, були замінені. Він підкреслив, що ті, хто має досвід та потрібні навички, справді справляються зі своїми завданнями.

"Низка молодих командирів корпусів демонструють стійкість, упевнене управління своїми військами, творчий підхід до планування бойових дій", - сказав генерал.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що наступний етап - це проведення корпусних комплектів у відповідність до фактичного складу самого корпусу. Наразі, за його словами, вже почалася ротація бригад у корпусах.

Перехід на корпусну структуру ЗСУ - що відомо

Нагадаємо, на початку лютого цього року Сирський заявив, що у ЗСУ розпочався процес переходу на корпусну структуру армії.

В загальному планувалося створити 18 корпусів: 13 - у Сухопутних військах, два - у Десантно-штурмових військах, один - у морській піхоті й два - у Національній гвардії. Переважна кількість корпусів будуть складатися з пʼяти бригад, а один - із семи.

Також Сирський зробив заяву про оборону Покровська. За його словами, на певному етапі оборони в місті Покровськ не перебувало українських військових. Однак у листопаді Сили оборони України змогли взяти частину міста під контроль та зачистили територію західніше від міста. Головнокомандувач додав, що російська армія на Покровському напрямку вже налічує 156 тисяч осіб, на цей напрямок припадає 40-50% усіх КАБів.

