На певному етапі оборони в місті Покровськ не перебувало українських військових, заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє кореспондент УНІАН.

Проте, за словами Сирського, вже в листопаді Сили оборони України змогли взяти частину міста під контроль та зачистили територію західніше від міста.

"На певному етапі, восени, в Покровську вже не було наших військ, через обмежені можливості. Однак із 15 листопада в результаті наших наступальних дій ми змогли взяти під контроль близько 13 км² території в межах Покровська (із загальної площі міста 29 км²). Продовжуємо утримувати північну частину міста приблизно по залізничній колії. Крім того, західніше Покровська ми зачистили і контролюємо близько 54 км²", - сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Сирський розповів, що російська армія на Покровському напрямку вже налічує 156 тисяч осіб, на цей напрямок припадає 40–50% усіх КАБів.

"Зараз це головний театр воєнних дій", - сказав генерал.

Сирський зазначив, що ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Він додав, що під час туману та дощу російські окупанти намагаються просуватись, уникаючи ураження українськими БпЛА.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, Україна також збільшує чисельність свого угруповання в межах Покровська.

"Водночас кілька днів тому я віддав команду на відведення наших військовослужбовців із позицій за 5-7 кілометрів від Покровська, які досі там залишалися. Ідеться про позиції, які ми вже не могли ротувати і повз які просочувався противник. Подальше їх утримання було недоцільне. А ми маємо берегти життя наших військовослужбовців", - розповів Сирський.

За словами генерала, Мирноград не перебуває в оточенні. Хоча в місті й ускладнена логістика, але її проводять.

"Покровськ і Мирноград – добре укріплені райони нашої оборони, і ця оборона продовжується. Оборона Покровська триває вже 16 місяців. Росіяни щонайменше шість разів оголошували терміни, коли візьмуть весь Донбас під контроль. Не взяли", - сказав Головнокомандувач ЗСУ.

