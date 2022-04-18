Батьки моряків не знають, де їхні сини, спроби дізнатися правду успіхом не увінчалися.

З'явилися нові сім'ї росіян, які заявили про "зникнення" моряків-строковиків з крейсера "Москва". Влада РФ замовчує кількість жертв і постраждалих, а також нічого не повідомляє батькам строковиків.

Відразу три сім'ї строковиків зв'язалися з жителем Ялти Дмитром Шкребцем, який раніше заявив про "зниклого безвісти" сина-моряка. Про це повідомляється в Telegram-каналі "ЧТД".

Так, раніше Шкребець, який активно підтримує російську агресію в Україні, раптово обурився тим, що його син "пропав безвісти" після інциденту на крейсері "Москва". Після цього йому написали родичі трьох строковиків, які також були на кораблі й не виходять на зв'язок.

Сім'ї зниклих моряків вже подали заяви до військкомату і вимагають, щоб влада РФ нарешті розповіла правду і пояснила, що сталося зі строковиками. На своїй сторінці в соціальній мережі "Вконтакте" Шкребець писав, що своїх синів не можуть знайти сім'ї з окупованого Криму, а також з Петербурга.

Також стало відомо, що родичі ще одного строковика з крейсера "Москва", який до служби жив у Свердловській області, розповіли про його "зникнення". Мати 20-річного Микити Сиромясова розповіла каналу "Можемо пояснити", що вона вже кілька днів не може отримати інформацію про свого сина.

"Новин ніяких немає. Об'їхали два госпіталі, в списках немає, влада мовчить! Не хочуть нічого говорити. Ми дзвонили в частину, докладної інформації не дають. Ми просто не знаємо що нам робити, куди ще стукати!", - поскаржилася росіянка.

Також вона розповіла, що у її сина під час служби забрали мобільний телефон. Жінка востаннє говорила зі строковиком ще в березні. Тоді моряк говорив, що разом з ним на крейсері знаходяться понад 500 осіб, всім їм заборонили говорити, куди вони прямують.

Крах крейсера" Москва": РФ приховує реальні втрати

13 квітня в акваторії Чорного моря в російський ракетний крейсер "Москва" потрапили українські крилаті ракети"Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перекинувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні. Після цього в Росії заблокували мультик про субмарину "Нептун" і фашистський есмінець Z, а кримчани перестають вірити в те, що їм говорять по ТБ і в росЗМІ.

Незабаром почали з'являтися заяви батьків "зниклих безвісти" солдатів-строковиків, які служив на крейсері "Москва". Мати одного з таких моряків стверджувала, що говорила зі своїм сином і він розповів їй про безліч поранених з відірваними кінцівками. Інша мати "зниклого безвісти" моряка з "Москви" розповіла, що у госпіталі близько 200 поранених. Однак РФ замовчує правду і нічого не повідомляє про кількість жертв і постраждалих.

Довідка УНІАН. "Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.