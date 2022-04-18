Є загиблі, багато поранених, але в Міноборони РФ не готові визнати все це.

Моряки з російського крейсера "Москва", яким вдалося вижити, почали дзвонити своїм родичам і розповідати про те, як все відбувалося. Мати одного з матросів вже поспілкувалася з журналістами і розповіла, чому РФ не висвітлює ситуації на крейсері.

Про це вона розповіла виданню "Нова газета. Європа".

Мати матроса-строковика, якого призвали на службу в одному з російських міст-мільйонників, дізналася про те, чи вижив її син, тільки 15 квітня, через два дні після інциденту на крейсері.

"Син сказав, що крейсер був підбитий з суші, з українського боку. Просто так пожежа б не сталася. Є загиблі, є поранені, є зниклі безвісти. Син мені подзвонив, коли їм дали телефони. У них залишилися документи і телефони на крейсері. Він мені дзвонить і плаче від того, що побачив. Це було страшно. Зрозуміло, що не всі вижили", - розповіла жінка.

Вона вирішила розповісти історію свого сина, але боїться за його життя, тому не називає свого імені і хоче зберегти анонімність. Мати матроса боїться, що його можуть "покарати" за реальну інформацію про кількість загиблих.

"Я не хочу афішувати все це на публіку, тому що я підставлю свого сина. Вони давали підписку про нерозголошення перед тим, як потрапили на крейсер. Ви зрозумійте мене теж, мені страшно. Це дуже страшно. Це моторошно, і я не знаю, як дочекатися мені свого сина", - зізналася росіянка.

За словами жінки, на крейсері загинуло близько 40 осіб, також є зниклі безвісти і багато поранених.

"Поранені, в основному, з відірваними кінцівками, тому що були такі вибухи — і те, що здетонувало, і те, що потрапили ракети. Загалом, коли мені 15 числа вже син подзвонив, він плакав. Він каже: "Мамочко, я ніколи не думав, що в мирний, в принципі, час я потраплю в таке місиво. Я навіть не буду тобі говорити в подробицях, що я бачив. Це настільки страшно", - поділилася мати росіянина.

Тепер жінка боїться за свого сина. Вона хоче, щоб матрос повернувся додому. Але через дивну реакцію з боку Міноборони РФ в цьому є сумніви.

"Я не знаю, як пережити, як дочекатися сина свого, щоб він дослужив, ви мене зрозумійте правильно... Це жахливо. І в ЗМІ, зрозуміло, що не говорять всіх подробиць. Чому? Тому що Міністерство оборони не хоче визнавати поразку з боку України. Не хоче визнавати, що такий крейсер зазнав аварії", - додала жінка.

Ракетний крейсер "Москва" пішов на дно: що відомо

13 квітня в акваторії Чорного моря в російський ракетний крейсер "Москва" потрапили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перекинувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні. Після цього в Росії заблокували мультик про субмарину "Нептун" і фашистський есмінець Z, а кримчани перестають вірити в те, що їм говорять по ТБ і в росЗМІ.

Довідка УНІАН. "Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.

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