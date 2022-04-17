У "Союзмультфільмі" заявили, що до блокування "Сокровищ" не мають ніякого відношення.

Мультфільм "Сокровища затонувших кораблей" 1973 року потрапив у Росії під цензуру. Мультиплікаційну стрічку приховали на YouTube-каналі "Мультики студии Союзмультфильм" на території РФ.

Про це повідомляє Новая газета.

"YouTube-канал "Мультики студии Союзмультфильм" обмежив росіянам доступ до радянського мультфільму "Сокровища затонувших кораблей" 1973 року", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

У мультфільмі йдеться про підводний човен "Нептун", який знаходить на морському дні фашистський есмінець зі знаком Z.

"Все ясно. Фашистський есмінець", - каже один з героїв. Інший у нього запитує: "Звідки ти знаєш?" На що той додає: "Читай. Фашистські есмінці позначалися літерою Z".

Після розголосу мультик на канал повернули. Проте невідомо, чи доступний він на території Росії. При цьому коментарі залишились закритими.

У "Союзмультфільмі" заявили, що до блокування "Сокровищ" не мають ніякого відношення, мовляв, YouTube-канал, на який посилаються журналісти, не є їхнім офіційним каналом.

Водночас на каналі "Мультики студии Союзмультфильм" зазначається, що канал володіє ексклюзивною ліцензією у всіх країнах на величезну колекцію мультфільмів "Союзмультфільм".

Мультфільм перегукується з нещодавнім потопленням двома українськими ракетами "Нептун" російського крейсера "Москва".

Самі росіяни за знаки вторгнення в Україну взяли V і Z.

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