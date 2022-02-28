Терористам пообіцяли "солідний фінансовий бонус".

The Times повідомляє, що понад 400 російських найманців діють у Києві за завданням Кремля.

Їм поставлено завдання вбити президента Зеленського, членів Кабінету міністрів, і підготувати грунт для взяття міста під контроль Москви.

"Група "Вагнер", ПВК, керована одним з найближчих союзників президента Путіна, п'ять тижнів тому прислала найманців з Африки з місією обезголовити уряд Зеленського в обмін на солідний фінансовий бонус", - йдеться в матеріалі.

Інформація про місію "вагнерівців" потрапила на стіл українського уряду в суботу вранці, а через кілька годин Київ оголосив 36-годинну комендантську годину, щоб очистити місто від російських диверсантів. Мер Кличко попередив мирних жителів, що вони будуть вважатися диверсантами й ризикують бути ліквідованими, якщо з'являться на вулиці.

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст. Війська РФ заходять в Україну з території Білорусі.