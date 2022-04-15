У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Сполучені Штати не вірять, що на борту російського крейсера "Москва" у момент його затоплення була ядерна зброя.

Про це CNN повідомили два високопоставлених американських чиновника, знайомі з розвідданими.

США відстежують російські збройні сили на предмет будь-яких незвичайних переміщень ядерної зброї і досі не виявили таких переміщень.

Враховуючи, що "Москва" є крейсером ППО, додав один високопоставлений представник США, таке розміщення ядерної зброї на борту було б особливо незвичайним.

Раніше ряд опитаних Defense Express експертів припустили, що на кораблі могли бути розміщені ядерні боєголовки.

Ракетний крейсер "Москва" пішов на дно: що відомо

13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перевернувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Довідка УНІАН. "Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.

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