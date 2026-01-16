Росіяни вдарили по блокпосту біля Куп’янська: поранено поліцейських та військовослужбовців

Окупанти спрямували на блокпост керовану авіабомбу.

Російські окупанти вдарили керованою авіаційною бомбою по блокпосту поблизу Куп’янська.

Як повідомляє Національна поліція України, внаслідок авіаудару поранень зазнали двоє військовослужбовців Збройних сил України, які в момент вибуху проїжджали повз блокпост, а також двоє поліцейських, котрі несли службу на дорозі.

"Поліцейські Луганщини негайно відреагували на подію - надали пораненим домедичну допомогу та спільно з іншими службами організували їх евакуацію до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У відео, яке виклали поліцейські з місця події, зазначається, що поранених вдалося вивезти на стабілізаційний пункт. Також там можна побічити пожежу на блокпосту внаслідок удару, палаючу техніку, яку поліцейськ загасили.

Спроба росіян прорвати кордон на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, раніше бригада "Гарт" Державної прикордонної служби України зірвала спробу російських окупантів прорвати кордон у Харківській області.

Ворог упродовж кількох днів намагався прорвати позиції прикордонників, які тримають оборону на кордоні. Ворожа піхота за підтримки артилерії та безпілотників здійснювала спроби захопити позиції та просунутися.

Так, рух ворога вчасно виявила аеророзвідка ДПСУ. По піхоті комплексно відпрацьовували усіма наявними засобами ураження. У результаті було знищено 21 окупанта, ще а 11 зазнали поранень.

Вас також можуть зацікавити новини: