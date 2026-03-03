Він нічого не вартий: Зеленський зізнався, які у нього стосунки з Орбаном

Україна та Угорщина зможуть відновити нормальні відносини після того, як Орбан програє вибори.

Президент Володимир Зеленський вірить, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан програє на виборах, і тоді Україна зможе відновити нормальні відносини з Угорщиною.

Про це глава української держави сказав в інтерв'ю виданню Corriere Della Sera. "Я вірю, що Орбан зазнає поразки на виборах, і тоді ми зможемо відновити нормальні відносини з Угорщиною", - сказав Зеленський і додав, що в тому числі тому, що угорський народ не проросійський.

Зеленський про Орбана: він нічого не вартий

"Орбан стає важливим, коли впливові політичні сили дають йому силу, інакше він нічого не вартий. Угорщина - країна, яка має значення, але не володіє військовою вагою", - деталізував Зеленський.

Президент додав, що не розмовляє з Орбаном, тому що той цього не хоче. "Але у мене є контакти з Робертом Фіцо (прем'єр Словаччини - ред.)", - сказав Зеленський.

Український президент підкреслив, що багато разів говорив Орбану, що Європа не може купувати енергоносії у Росії, оскільки російський диктатор Володимир "Путін негайно використовує нові фінансові надходження для закупівлі зброї проти України".

Зеленський про "Дружбу"

Також Зеленський відповів, чи можливо задовольнити вимогу Орбана і відкрити роботу нафтопроводу "Дружба":

"Росіяни кілька разів бомбили "Дружбу", а потім атакували наших техніків, які її ремонтували. Чому ж Орбан не звинуватив росіян у бомбардуванні? Я пояснив Фіцо: трубопровід зруйнований, для його відновлення необхідне припинення вогню, і це потрібно чітко дати зрозуміти Путіну".

Ситуація з "Дружбою"

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Росія завдала удару по нафтопроводу "Дружба". Це призвело до зупинки транзиту нафти до Словаччини та Угорщини.

23 лютого Фіцо заявив, що Словаччина зупиняє постачання електроенергії Україні у відповідь на припинення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

27 лютого стало відомо, що Хорватія може постачати нафту до Угорщини та Словаччини через трубопровід "Адрія", щоб компенсувати перебої в роботі трубопроводу "Дружба".

