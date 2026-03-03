На Кіпрі 'засвітився' російський слід: Флеш розповів, що знайшли в іранському 'Шахеді'

Зазначає, що співпраця РФ з Іраном з обміну комплектуючих для "Шахедів" двостороння.

На Кіпрі в іранському дроні "Шахед", який атакував цю країну, знайшли російську антену "Комета". Про це повідомив у Телеграм-каналі радник міністра оборони, фахівець із систем РЕБ та звʼязку Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Він продемонстрував відео, де показують уламки "Шахеда" і на ньому видно "Комету".

"Флеш зпазначає. що така знахідка свідчить про те, що:

співпраця з Іраном з обміну комплектуючих для "Шахедів" двостороння;

Іран використовує для атак прості 4-елементні антени. Отже, РЕБ на Близькому Сході не потужний.

При ьому додав, що в Україні вже давно "менше 8 елементів нічого російського не літає".

Іран атакує військові бази Заходу - подробиці

Як повідомляв УНІАН, на Кіпрі була атакована авіабаза військово-повітряних сил Великої Британії. Її атакували іранські безпілотники.

Видання Daily Mail зазначало, що це сталося незабаром після того, як британський прем'єр-міністр Кір Стармер дозволив США наносити "оборонні" удари по іранських ракетних об'єктах з цієї бази.

За інформацією Cyprus Mail, британську авіабазу атакував іранський безпілотник. За непідтвердженими даними, це міг бути Shahed 136.

Міноборони Великобританії підтвердило, що авіабаза на Кіпрі зазнала удару безпілотника. Через це було оголошено про запобіжні заходи на об'єкті.

Як стало відомо Бі-бі-сі, в результаті передбачуваного удару ніхто не постраждав.

