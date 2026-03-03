Я ніколи не покину Донбас і 200 тисяч українців, які там живуть, - Зеленський

Якщо Україна виведе війська, у росіян з'явиться вільний шлях до центру країни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніколи не відмовиться від Донбасу, навіть за умови гарантій безпеки від союзників.

"Я хочу внести ясність: я ніколи не покину Донбас і 200 000 українців, які там живуть. Навіщо мені це робити? Тому що Путін висуває це як умову миру? І чи буде він відразу після цього висувати нові вимоги? Ні, я цього не потерплю", - заявив Зеленський в інтерв'ю Corriere Della Sera.

При цьому він зазначив, що тут знаходяться найкращі оборонні опорні пункти, і якщо Україна виведе війська, у росіян з'явиться вільний шлях до центру країни.

Відео дня

Зеленський також додав, що навіть якщо США направлять свої війська для забезпечення гарантій безпеки, все одно залишаються ризики:

"Я не хочу проводити паралелі, але давайте згадаємо виведення військ з Афганістану. Що станеться, якщо через 10 років не Трамп, а інший президент США вирішить вивести свої війська? Нам потрібна сильна оборона". Лінія оборони України".

Він також зазначив, що прийняв пропозицію США заморозити лінію вогню, щоб завершити бойові дії.

"Однак росіяни відмовилися і хочуть нашого повного виведення військ з Донбасу. Тоді американці запропонували демілітаризовані зони і вільні економічні зони по обидва боки фронту. Я сказав, що це повинно застосовуватися до обох сторін, але росіяни відповіли, що це повинно бути тільки на нашій стороні. Це чисте божевілля", - зазначив він.

Зеленський про гарантії безпеки

Президент зазначив, що Україна має гарантії безпеки з американцями, але вони хочуть підписати їх тільки в контексті угоди з росіянами. Також готовий протокол з європейцями, але він теж не підписаний. Є угоди про реконструкцію України, але вона може початися тільки після миру:

"Ми застрягли на плані з 20 пунктів і на питанні територіального контролю. Американці думають про обмін територіями, росіяни хочуть, щоб ми пішли. Обмін не в наших інтересах, і Москві потрібно багато сил для контролю над територіями, які ми залишимо... Навіщо нам взагалі обмінювати свою територію на щось інше, що є частиною нашої батьківщини?", - каже він.

Володимир Зеленський - інші заяви

Раніше президент зазначив, що у зв'язку з війною США в Ірані є негативні моменти, пов'язані з витрачанням ракет для ППО. Водночас він зауважив, що це має і переваги, оскільки всі зрозуміли, що РФ не є гарантом безпеки.

Він також відреагував на появу в західних ЗМІ інформації про те, що Росія може вийти з переговорного процесу, якщо Україна не віддасть їй Донбас, заявивши, що у нашої країни є "план Б" на цей випадок.

Вас також можуть зацікавити новини: