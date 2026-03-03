'Жодна крапля не залишить регіон': в Ірані погрожують підняти ціни на нафту до $200

Ціна на "чорне золото" вже злетіла з початку війни приблизно на 10%.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) погрожує підняти ціни на нафту до 200 доларів, повідомляє Al Jazeera.

"Ми атакуємо нафтопроводи і не дозволимо жодній краплі нафти залишити регіон. Ціна на нафту досягне 200 доларів у найближчі дні", – заявив генерал КВІР Ебрагім Джабарі.

Він додав, що американці залежать від нафти з регіону і "мають борги на тисячі мільярдів доларів". За його словами, Іран атакуватиме всі судна, які будуть проходити крізь Ормузьку протоку.

"Протока закрита. Якщо хтось спробує пройти, герої Корпусу вартових революції та військово-морських сил спалять ці кораблі", – заявив Джабарі.

Al Jazeera повідомляє, що Тегеран дійсно націлився на інфраструктуру, критично важливу для світових нафтових постачань. Це "відплата" за бомбардувальну кампанію Ізраїлю та США, яка розпочалася 28 лютого і призвела до загибелі верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та інших високопоставлених чиновників.

Ормузька протока, що розташована між Іраном та Оманом, є одним із найважливіших світових маршрутів транспортування нафти, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти. Саме тому погрози Тегерану викликають занепокоєння у експертів.

Ціни на енергоносії вже різко зросли, оскільки порушення руху танкерів через Ормузьку протоку та пошкодження виробничих об’єктів спричинили невизначеність щодо постачань "чорного золота".

З початку війни ціна на нафту злетіла приблизно на 10%. Так, 2 березня вартість нафти марки Brent становила 79,97 долара за барель, тоді як американська нафта марки WTI коштувала 73 долари за барель.

Експерти попереджають, що війна в Ірані швидко виллється у зростання цін на заправках. Аналітики кажуть, що ціни можуть залишатися високими, поки у Перській затоці триватимуть бої.

