Трамп пообіцяв помститися за удар по посольству США в Ер-Ріяді

Раніше повідомлялося, що будівлю атакували два безпілотники.

Американський президент Дональд Трамп пообіцяв помститися за удар по посольству США в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Про це повідомила кореспондентка Fox News Келлі Мейєр на своїй сторінці в Х.

Вона зазначила, що розмовляла з президентом США і той анонсував відповідь.

"Він сказав, що ви скоро дізнаєтесь, якою буде помста за напад на посольство США в Ер-Ріяді та за загибель американських військовослужбовців. Він також сказав мені, що не вважає, що сухопутні війська будуть потрібні", – сказала вона.

Що цьому передувало

Раніше про атаку двох БПЛА на посольство США в Саудівській Аравії повідомили в міноборони країни. У мережі ж поширили відео, на якому помітний стовп чорного диму на місці атаки. ЗМІ на той момент повідомляли, що на момент удару людей в посольстві не було.

Війна на Близькому Сході: що відомо

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон не планує втягуватися у роки війни проти Тегерану. За його словами, головна мета операції США на Близькому Схожі полягає в тому, щоб Іран "ніколи не зміг володіти ядерною зброєю".

Тим часом журналісти Forbes назвали три ключові переваги від війни на Близькому Сході для Путіна. Вони стосуються зростання цін на нафту, збільшення залежності Тегерану від Москви та спустошення американських запасів озброєння, яке Вашингтон міг продати Україні.

Також Центральне командування США повідомило про на Близькому Сході знищення 11 іранських кораблів на Близькому Сході.

