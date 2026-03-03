'ПриватБанк' підвищив ціну долара: курс валют на 3 березня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,48 грн, а євро – 51,02 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 3 березня, подорожчав на 20 копійок і становить 43,50 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 25 копійок і становить 51,05 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,90 гривні, а євро - за курсом 50,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок не змінився і складає 43,48 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 26 копійок – до 51,02 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 3 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,23 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,60 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 27 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 11 копійок і становить 43,52 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,04 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав одразу на 30 копійок і складає 51,08 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,35 гривні за євро.

