Міноборони РФ рідко так відкрито оприлюднювало свої оперативні наміри, як у заяві 23 вересня.

Заява Росії про намір наступати в Харківській області свідчить про те, що вона не відмовилась від територіальних амбіцій щодо українських земель.

Як ідеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW), оприлюднена 23 вересня заява прямо суперечить неодноразовим твердженням РФ про те, що її головний апетит обмежується Луганською, Донецькою, Запорізькою і Херсонською областями.

Аналітики припустили, що міноборони РФ зробило заяву про Харківщину, щоб виправдати перед росіянами поточні втрати в ході операції із захоплення Куп’янська.

"Міноборони РФ рідко так відкрито оприлюднювало свої оперативні наміри, як у заяві 23 вересня. Ймовірно, це було зроблено для створення інформаційного ефекту", - припустили у ISW.

Аналітики Інституту додали, що наразі немає підтверджень тому, що російські окупанти частково оточили українські війська в місті.

Ситуація навколо Куп’янська

Ситуація в районі Куп’янська почала ускладнюватися влітку. Російські війська спробували проникнути у місто через газову трубу. Оперативне командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ повідомляло, що Сили оборони завдали вогневого ураження росіянам і затопили цю трубу.

22 вересня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов зазначав, що російські загарбники намагаються з півночі пролазити до Куп’янська. Ситуація непроста, але оточення міста немає.

