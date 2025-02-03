Російський генерал критикує незадоволених громадян РФ і рекомендує їм помовчати.

Російській армії наразі не вдається витіснити ЗСУ з Курської області. Це підтвердив росЗМІ командир російського спецназу "Ахмат", заступник начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ, генерал-лейтенант Апті Алаудінов.

Він розмістив у Telegram відеозапис свого інтерв'ю, в якому, зокрема, критикує жителів Курщини, які через війну залишили свої будинки і просять армію РФ звільнити їхню землю.

Як стверджує командир чеченського спецназу, в інтернеті він побачив кілька роликів зі зверненнями "дорослих, здорових мужиків", які виїхали з території, яку зараз контролюють ЗСУ. Нібито ці громадяни РФ висувають претензії російським військовим і запитують, коли ж звільнять Курську область.

"Докір тим чоловікам, які вимагають з таких же простих мужиків, як і вони: "Чому ви не звільняєте мою землю?". Якщо ви ставите це запитання, то де ваша совість? Підіть у військкомат, підпишіть контракт, прийдіть, встаньте з нами поруч і покажіть, що ви можете", - каже командир "Ахмата".

При цьому він стверджує: якби була його воля, ЗСУ взагалі б не зайшли в Курську область, або українці були б витіснені в перший же день, ще влітку 2024 року. Алаудінов також заявив, що РФ воює нібито не з Україною, а всіма країнами НАТО, які "накинулися" на РФ - "улюблену богом" країну.

"Ми повинні, все-таки, розуміти реалії життя... Сюди кинуті такі ресурси, що їх реально вибити протягом 5 хвилин фізично неможливо. Ми три роки через Україну провоювали з блоком НАТО. Тобто, весь ресурс, який є в НАТО, був кинутий, щоб перемогти Росію. Завдяки духу російського солдата, ми вистояли і не дали себе зломити", - сказав Алаудінов.

За його словами, Росія своїх не кидає, триває "священна війна", а тим, хто не бере участі в ній, ахматовець порадив мовчати. Пропагандист стверджує, що жителям Курської області надають адекватну допомогу, а незадоволеним рекомендує порівняти її із "соцпакетом" у Сирії, Іраку, Лівії, Афганістані. Він також порівняв те, що відбувається в Курській області, з подіями в Чечні.

"У мене було в житті таке, коли в будинку був окріп, заварка, щоб додати до окропу, чорний хліб. Цукор, який ми могли насипати в цей чай і ось цей чорний хліб - були такі ласощі... Таких жорстких умов (у біженців із Курської області - УНІАН), як у нас були тоді, я не бачу. Уся країна намагається допомогти, адміністрація намагається допомогти, і водночас люди, які це все отримують, незадоволені", - заявив Алаудінов.

Він також додав, що свого часу жителі Чечні самостійно відновлювали своє житло тощо, не чекаючи допомоги від влади.

Операція ЗСУ в Курській області - що відомо

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року розпочалася операція Сил оборони України в Курській області РФ. За даними Генерального штабу ЗСУ, за цей час, станом на 6 січня 2025 року, загальні втрати РФ перевищили 38 тисяч, із них близько 15 тисяч - убитими.

Йшлося про те, що Курська операція стала черговим етапом протистояння російській агресії та боротьби за незалежність України: уперше за 11 років війни бойові дії було перенесено на територію Росії. Мета операції - не допустити наступ ворога в Сумській області та створення "буферної зони".

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