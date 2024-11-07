Військовий розказав, які "паралелі" між Курщиною та виборами в США.

Про відхід Збройних сил України з території Курської області РФ розмов нема, ця українська операція політично дуже важлива, сказав військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов в ефірі Київ24.

"Наша 41-ша бригада працює у Курській області з самого початку, з початку серпня. І в нас один з найважчих напрямків – місто Суджа та біля нього. Саме тут ми б’ємося проти 810 бригади морської піхоти російської, куди й передають північнокорейське поповнення", - зауважив він.

Сазонов нагадав, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський приїздив сюди, спілкувався з командирами і бачив ситуацію особисто.

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"І ніяких натяків на те, що ми завтра виходимо не було", - сказав Сазонов.

Водночас він додав, що армія – це дисципліна і якщо буде команда виходити, то військові будуть виходити, буде команда тримати – будуть тримати.

"Зараз ми тримаємо оборону. Так, тут дуже важко, тут тривають дуже важкі бої. Ворог використовує КАБи, зносить все. Ворог використовує піхотні штурми. Він руйнує свою Курську область, руйнує так як руйнував і руйнує Донеччину. Тут населені пункти схожі на Соледар, Бахмут, Авдіївку, Вугледар. Їх просто зносять. І краще хай зносять на Курщині, а ніж на Сумщині. І про це наші бійці і командири всі кажуть", - зазначив військовий.

Він підкреслив, що за час операції у Курській області було знищено десь 20 тис особового складу росіян. Ворог весь час перекидає підкреплення. За даними Генштабу десь два тижні тому тут було зосереджено 55 тис. російських військових.

За словами Сазонова, на цьому тлі 3-5 тис північнокорейських вояків просто "тіряються".

На запитання, чи можна провести якісь паралелі між виборами в США та Курською операцією він відповів: "Звісно. Курська область – це більмо на очах у Путіна, це його найбільший провал".

Як пояснив Сазонов, російський диктатор хоче показати Дональду Трампу, який переміг на президентських виборах в США, що "СВО йде за планом", що він перемагає в Україні і війну можна зупинити на умовах Росії, що Україна все одно програє.

"Але Трамп буде сміятися: За яким планом СВО? Збройні сили України вже 3 місяці воюють і тримають Курщину. Ніякого плану немає і ти не виграєш. Тому на умовах Росії миру не може бути. Тобто ця операція в курській області - політично дуже важливе рішення", - сказав військовий і політолог.

Курська операція - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Сазонов розповів, що у Курській області , де триває операція ЗСУ, ситуація змінюється щогодини, маленькі ділянки території постійно переходять "з рук у руки". За його словами, Силам оборони України дуже непросто, бо там немає суцільної лінії фронту.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив учора, що за три місяці Курської операції втрати Росії наближаються до 21 тис. солдатів, з них ліквідовано 7 тис. 905. За цей час 717 росіян потрапили в полон.

Головком пояснив, чому було прийнято рішення про проведення цієї операції. Так, за його словами, в травні цього року розвідкою було підтверджено плани ворога щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області для створення так званої "буферної зони" на півночі України. Спрацювавши на випередження ЗСУ перенесли бойові дії на територію противника у Курській області.

Разом з тим, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак поділився вчора думкою, що Курська операція була успішна до перших чисел вересня, коли ЗСУ розширювали підконтрольну територію, але зараз вони "тупцюють на місці". Він звернув увагу, що ми тримаємо Курську область, але втрачаємо в той же час східні міста України – Покровську агломерацію. Тому, вважає він, більш доречним для ЗСУ є зараз вийти з Курської області, щоб зосередити зусилля на обороні території України.

Своєю чергою експерт Дмитро Снєгирьов не виключає, що зона впливу ЗСУ на території РФ буде розширена за рахунок Брянської та Бєлгородської областей.

Експерт з військових питань з RAND Corporation Майкл Бонерт звернув увагу, що українські військовослужбовці в Курській операції отримали над Росією перевагу, якої ніколи не мали протягом усієї повномасштабної війни. Вона полягає в тому, що ЗСУ не потрібно захищати жодне з російських міст у Курській області

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