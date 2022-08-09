У тимчасово окупованому Лисичанську залишилися патріоти України, які не хочуть жити поруч з ворогом.

Партизани Луганської області передали "палкі вітання" рашистам. У тимчасово окупованому Лисичанську розклеїли листівки з попередженнями для росіян і зрадників.

Результат роботи партизани вже показали в соціальних мережах.

Так, партизани нагадали окупантам, що в Лисичанську є патріоти України, які не хочуть жити поруч з ворогом. Невідомі роздрукували фото Андрія Скорого - злочинця, якого окупанти призначили "тимчасовим виконувачем обов'язки голови адміністрації" міста. Зрадника, який виріс і жив у Лисичанську, а потім перейшов на бік ворога, попередили - його смерть "вже на порозі".

"Кожен колаборант і зрадник нашої області буде знайдений і покараний! Ви вже підписали свої смертні вироки! Партизани Луганської області це вам обіцяють! Лисичанськ - це Україна!",- вказано на листівках.

Психологічний тиск на окупантів - дієвий метод придушення бойового духу рашистів. Так військові РФ розуміють, що жителі захоплених ними міст їм зовсім не раді. Подібні листівки вселяють окупантам страх, адже вони усвідомлюють, що партизани можуть передати і куди більш жорсткі "вітання".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що проукраїнськи налаштовані жителі Херсона красномовно звернулися до своїх земляків - місцевим жителям, які мають намір або вже взяли російські паспорти.

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