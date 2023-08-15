Унаслідок ворожого обстрілу постраждали й госпіталізовані три людини, зазначили в СБУ.

Новини Луцька сьогодні, 15 серпня, трагічні - на заводі унаслідок російського ракетного удару загинули й постраждали працівники, які під час повітряної тривоги не пішли в укриття.

Деталі ворожого ракетного удару розповіла колишня працівниця підприємства, жителька Луцька Марія Фідрик, повідомляє "Суспільне". Співробітниця зазначила, що знає людей, які стали жертвами обстрілу. "Без сліз не можу сказати нічого. 36 років пропрацювала тут на заводі. Дуже тяжко, людей знаю цих, які загинули", - сказала співбесідниця.

Журналісти зазначили, що всього відомо про чотирьох постраждалих: одна травмована особа лікується амбулаторно, двоє постраждалих перебувають в обласній лікарні, а ще один постраждалий з опіками потрапив у міську лікарню.

Управління Служби безпеки України у Волинській області повідомляло, що унаслідок ворожого ракетного удару по промисловому обʼєкту в Луцьку постраждали й були госпіталізовано три особи.

Вибухи у Луцьку сьогодні - що повідомлялося

Повітряна тривога у Волинській області 15 серпня була оголошена о 04:02. Потім стало відомо, що у Луцьку пролунали вибухи. Місцева влада спочатку повідомила, що працювала протиповітряна оборона, а потім стало відомо про "приліт".

Відбій повітряної тривоги в регіоні був о 05:48. Повідомлялося, що росіяни здійснили по місту ракетний удар, і було пошкоджено промислове підприємство. Згодом стало відомо, що унаслідок ракетного удару загинули три особи.

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