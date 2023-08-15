Луцьк, вибухи в якому пролунали у вівторок вранці, 15 серпня, продовжує лишатися в центрі уваги. Стало відомо, що в обласному центрі внаслідок російського ракетного удару відбулося руйнування конструкцій виробничого підприємства, була пожежа, люди опинилися під завалами.
З-під завалів дістали одного постраждалого, а також вилучили тіла трьох жертв, йдеться у повідомленні ДСНС України в Telegram. За його даними, на місці "прильоту" працювали 34 рятувальники, а також до робіт залучали 11 одиниць техніки.
"Силами рятувальників за допомогою інженерної техніки ДСНС здійснено розбір завалів. Також вогнеборці ліквідували пожежу", - зазначили у відомстві.
Очільник ДСНС Сергій Крук у Twitter повідомив, що врятовану з-під завалів людину госпіталізували.
Росіяни завдали ракетного удару по Луцьку - що відомо
Вибухи у Луцьку сьогодні пролунали рано вранці. Повідомлялося, що працювала протиповітряна оборона. До цього стало відомо, що російські загарбники запустили крилаті ракети з бомбардувальників, які знаходилися в районі Каспійського моря.
Пізніше стало відомо, що супротивники поцілили в одне із промислових підприємств. Спочатку з'явилася інформація, що є двоє постраждалих. Згодом місцева влада повідомила про трьох загиблих.