Головною темою діалогу стане масштабна евакуація цивільного населення з Маріуполя.

У Єлисейському палаці підтвердили заплановану розмову президента Франції Еммануеля Макрона з президентом РФ Володимиром Путіним, дзвінок намічений на 16:30.

Головною темою діалогу стане масштабна евакуація цивільного населення з Маріуполя із залученням Франції, Греції та Туреччини, повідомляє "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що якщо Захід нічого не зробить для допомоги Маріуполю, це буде його колективна провина.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня президент Франції Еммануель Макрон анонсував, що обговорить з Путіним умови "виняткової гуманітарної операції" з евакуації мирних жителів Маріуполя. "У нас були дуже конкретні обговорення з мером Маріуполя та українською владою. Потім ми будемо вести переговори з російською стороною", - сказав він.

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував слова президента США Джо Байдена, який назвав Путіна м'ясником. Зокрема Макрон сказав, що "не вживав би" на адресу Путіна слова, які вжив Байден, щоб зберігати можливість вести якийсь діалог з президентом РФ.

Ситуація в Маріуполі

Станом на 27 березня в Маріуполі загинуло майже 5 тис. осіб, 210 з яких - діти. Відповідні дані надав мер міста Вадим Бойченко. У місті розбомблені приватні та багатоповерхові житлові будинки, об'єкти інфраструктури. Також в місті пошкоджені два заводи, порт і військова частина.

До блокади з міста виїхали до 140 тис.осіб, після блокади вдалося евакуювати 150 тис., в тому числі – 71 тис. 235 в Запоріжжя, а решту - в навколишні селища.

В даний час ситуація в місті залишається трагічною. У Маріупольській міськраді заявили, що все більше людей помирають від голоду. Станом на 28 березня, як повідомив Бойченко, в обложеному Маріуполі залишається близько 160 тис. мирних жителів.

ООН отримує все більше даних, що підтверджують наявність масових поховань в Маріуполі.