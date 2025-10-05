Під час масованої атаки РФ над Львівщиною зафіксували проліт китайських супутників серії Yaogan, які можуть вести військову розвідку з орбіти.

Під час масованої російської ракетно-дронової атаки 5 жовтня над західними областями України, зокрема над Львівщиною, зафіксували проліт щонайменше трьох китайських розвідувальних супутників. Про це повідомляє Мілітарний, посилаючись на дані моніторингового сервісу Heavens Above, який відстежує переміщення космічних апаратів.

Упродовж ночі та ранку над регіоном було зафіксовано дев’ять прольотів супутників серії Yaogan 33 — Yaogan 33, Yaogan 33-03 та Yaogan 33-04. Вони проходили над Львовом із півночі до 11:30 ранку.

Близько 6:00 у регіон увійшов також оптичний супутник Yaogan 34, який здійснює сім витків над територією України протягом дня.

Відео дня

Загалом над Україною можуть працювати понад 60 різнотипних супутників серії Yaogan, здатних проводити оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку. Вони літають на висоті близько 700 км, здійснюючи повний оберт навколо Землі приблизно кожні 90 хвилин.

Попри офіційну заяву Китаю, що ці супутники використовуються для "наукових досліджень" і "моніторингу природних лих", фахівці вважають, що Yaogan — це військові апарати із радарами SAR (синтезованої апертури), подібними до систем ICEYE.

Що відомо про серію Yaogan 33

Супутники Yaogan 33 запущені у 2022–2023 роках, замінивши старіші моделі першого покоління Yaogan-1 (2006 року).

Перші апарати серії мали SAR L-діапазону з роздільною здатністю до 5 метрів у режимі високої точності. З огляду на технічний прогрес за 15 років, експерти припускають, що Yaogan 33 мають значно кращі характеристики, наближені до сучасних західних розвідувальних супутників.

Поки невідомо, чи проводили китайські супутники фактичну розвідку під час атаки на Україну, однак сам факт їхнього синхронного прольоту викликав занепокоєння серед аналітиків.

Масована атака на Україну

В ніч на 5 жовтня російська армія завдала по Україні комбінованого удару із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, морського та наземного базування. Повітняі сили ЗСУ виявили та здійснили супровід 549 засобів повітряного нападу: 496 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

Також по Україні було запущено 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із Липецької області РФ, 42 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К – із Самарська, Курська, Брянська області Росії та 9 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що російська окупаційна армія 5 жовтня під час атаки по Україні, зокрема по Львівщині, запустила різні засоби ураження з різних боків, узявши регіон у півкільце.

Вас також можуть зацікавити новини: