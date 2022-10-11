Через супротивників майже третина області залишилася без електроенергії.

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів про тяжкі наслідки сьогоднішньої ракетної атаки на область.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів під час брифінгу.

Так, за вчорашній день по території Львівської області було випущено 15 ракет, 7 із них було збито. Сьогодні також було випущено десятки ракет, є три влучання.

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"На даний момент є одна постраждала людина. Із пораненнями середньої тяжкості цього чоловіка було госпіталізовано", - зазначив Козицький.

Він зазначив, що удар був комбінований, попередньо з літаків ракетами Х-101, а також з Чорного моря. Можливо, були використані ракети з комплексу "Іскандер".

Основний удар був завданий по енергетичній інфраструктурі, 30% області залишилось без електроенергії.

"Уражено чотири підстанції НЕК "Укренерго". Дві з них були уражені вчора, а сьогодні зазнали повторного удару. Від них нічого не залишилось. Ці чотири підстанції відігравали дуже важливу роль не тільки у постачанні електроенергії у межах області, а також і для експорту за кордон", - повідомив Козицький.

Також мер Львова Андрій Садовий зазначив, що приведення електропідстанцій до ладу займе декілька місяців.

Масована атака на Україну - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, російські війська 11 жовтня вранці завдали удару по Львівській області.

Внаслідок ударів сталось три вибухи на двох об’єктах енергетики. Окрім перебоїв з електропостачанням, повідомлялось також про перебої з водопостачанням у декількох районах міста.

10 числа російські загарбники обстріляли 13 областей України, зокрема Львівщину. Через масовану ворожу атаку загинули 20 осіб, пошкоджено 205 об'єктів.

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